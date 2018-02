EN VIDEO - Ce couple s'est marié à 120 mètres au-dessus du vide

Certains se marient à la mairie ou dans un lieu de culte. D'autres préfèrent des endroits plus sauvages, plus inattendus. C'est le cas de Ryan et de Kimberly, un couple d'équilibristes qui vit aux Etats-Unis.

Pour leur mariage, ils ont eu une idée très surprenante: réaliser la cérémonie sur un filet multicolore suspendu à 120 mètres au-dessus du vide dans un canyon de l'Utah. Les invités, eux, ont préféré regarder la cérémonie depuis le bord de la falaise.

Sur Instagram, Kimberly a posté une vidéo du mariage. Elle risque de vous donner le vertige.