EN VIDEO - Catalogne: qui est Inés Arrimadas, la candidate qui s'oppose aux séparatistes?

À quatre jours du scrutin en Catalogne, l'absence des leaders indépendantistes a fait émerger de nouveaux visages durant la campagne. La séparatiste Marta Rovira et l'unioniste Inés Arrimadas sont en effet favorites pour succéder à Carles Puigdemont. Inès Arrimadas, 36 ans, s’active depuis le début de la campagne des élections régionales du 21 décembre en Catalogne. "Il ne nous reste plus que deux options: continuer avec M. Puigdemont et affronter la fuite des entreprises ou initier une nouvelle étape politique avec tous les Catalans", a lancé l'unioniste Inés Arrimadas. De leurs côtés, les indépendantistes ne sont pas du même avis. Pour eux, la Catalogne est prise en otage par le pouvoir madrilène dont il faut se libérer.