EN VIDEO - Black Friday: la veste qui rend fou

Aux États-Unis, beaucoup de consommateurs attendent avec impatience le Black Friday pour réaliser de bonnes affaires. Ils font la queue pendant des heures et vont même jusqu'à camper devant les magasins. Les gens font tout pour sauter une ligne ou obtenir un avantage. Une veste Walmart est par exemple devenue virale sur Twitter. L'utilisateur a annoncé que ce gilet, proposé à 100 dollars, permettrait d'aller dans n'importe quel magasin Walmart et de partir avec tout ce qu'on peut porter. Ce tweet a été partagé plus de 30 000 fois. Ce qui a poussé l'enseigne à prendre des mesures de sécurité. - La Pépite, du vendredi 24 novembre 2017, présenté par François De La Taille, sur BFMTV.