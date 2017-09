EN VIDEO - Avant-après Irma: vues de l’espace, ces îles ont changé de couleur

Vues de l’espace, les îles vierges, Antigua et Barbuda ont changé de couleur depuis le passage de l’ouragan Irma, mercredi dernier. Autrefois vertes grâce à la végétation, elles sont désormais brunes, montrent des images de la NASA. "Plusieurs causes sont possibles: la végétation tropicale luxuriante peut être arrachée par les vents violents, permettant au satellite de mieux voir le sol.

Il est aussi possible que le sel transporté par l’ouragan ait abîmé les feuilles, qui se sont desséchées, tout en restant sur les arbres", explique le NASA Earth Observatory.