EN VIDEO - A 9 ans, la skateuse japonaise Sky Brown se voit déjà aux JO de Tokyo en 2020

De mère japonaise et de père britannique, Sky n'a aucune hésitation sur les couleurs qu'elle porterait à Tokyo, si elle se qualifiait: "J'aimerais représenter le Japon parce que je suis née ici, tous mes amis sont ici et mon école aussi", dit-elle.

Mini-short en denim bleu accompagné de chaussettes montantes, T-shirt violet et veste vert kaki, la fillette au petit gabarit (1,23 m) enchaîne les figures à toute allure. "Je n'ai pas vraiment peur", assure-t-elle. "Plus c'est effrayant, plus c'est excitant. J'adore faire du skate parce que je me sens libre."

Malgré son jeune âge, Sky, qui évolue aussi sur le circuit professionnel de surf, affiche une détermination de fer. Elle a décroché son premier contrat de sponsoring majeur à sept ans et a appris au fil des ans à maîtriser des figures parfois périlleuses.