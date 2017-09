En Indonésie, des mères ont infiltré un groupe de pédophiles en ligne

Des mères indonésiennes se sont alliées pour démanteler un groupe de pédophiles agissant sur Internet, rapporte la BBC. C'est une dénommée Risrona Simorangkir, 29 ans, qui est à l'origine du projet.

Cette jeune femme, qui partageait régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de ses enfants, est un jour tombée sur un site exposant des images pédopornographiques. Cette découverte l'a bouleversée et l'a conduite à prévenir ses amies puis à former un groupe pour dénoncer les agissements de ces pédophiles.

Elles ont décidé pour ce faire d'infiltrer le groupe de pédophiles "pour réunir des preuves", ont-elles indiqué dans un post Facebook cité par la BBC. "J'ai rejoint le groupe seulement quelques heures. C'était trop éprouvant. Le contenu était terrifiant", a déclaré au site Risrona Simorangkir.

Elle poursuit: "ce groupe raconte comment approcher et séduire un enfant pour qu'il couche avec vous, ce que vous devez faire pour que ces enfants ne disent rien à leurs parents et comment vous pouvez faire l'amour avec les enfants sans qu'ils saignent". Les mères ont fait des captures d'écran des conversations et des profils des gens du groupe et les ont transmis à la police. Plus d'une quinzaine de personnes ont été arrêtées.