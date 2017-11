EN IMAGES - Un sénateur américain dans la tourmente après avoir touché les seins d'une présentatrice endormie

Pendant de nombreuses années, Al Franken a été l'un des membres les plus influents et appréciés du Saturday Night Live. Puis, à l'image de ses compatriotes Ronald Reagan et Arnold Schwarzenegger, l'acteur s'est mué avec succès en politicien, au point de devenir sénateur des Etats-Unis pour le Minnesota.

Aujourd'hui, l'homme âgé de 66 ans est dans la tourmente puisque accusé par Leann Tweeden, mannequin et présentatrice à la télévision américaine, d'avoir touché sa poitrine alors qu’elle était assoupie et de l'avoir embrassée de force il y a une dizaine d'années.

Dans le cadre d'un sketch qu'ils devaient jouer ensemble et où ils devaient s'embrasser, Al Franken aurait lourdement insisté pour répéter à plusieurs reprises la scène du baiser. " Il m’a attrapé la tête, collé ses lèvres aux miennes, puis inséré sa langue avec force dans ma bouche. Je l’ai immédiatement repoussé et lui ai dit de ne jamais recommencer. J’ai couru à la salle de bains pour me rincer la bouche. J’étais dégoûtée et me suis sentie violée" décrit-elle, visiblement encore choquée par l'événement.