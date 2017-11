EN IMAGES - Un enfant détruit plus de 1.000 euros de maquillage chez Sephora

Un enfant aurait détruit pour plus de 1.000 euros de maquillage la semaine dernière dans un magasin Sephora d'Augusta, aux Etats-Unis.

La scène d'horreur est narrée sur Facebook par une certaine Brittney Nelson, cliente du magasin et par ailleurs maquilleuse elle-même. Elle raconte avoir vu l'enfant accompagné de sa mère s'enfuir du magasin après leur méfait, laissant les employés des lieux à leur désespoir.

"1.300 dollars d'ombres à paupières Make Up For Ever détruits chez Sephora ce soir à cause d'un petit enfant. Je suis sûre qu'il ou elle pensait qu'il s'agissait de peinture et ne savait pas qu'il faisait mal (...) A toutes les mamans, s'il vous plaît, allez acheter votre maquillage sans vos petits hommes", note cette dernière.

Sur les images, on peut voir la cinquantaine d'ombres à paupières de la marque Make up For Ever réduites en miettes, les couleurs se mélangeant.