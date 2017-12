EN IMAGES - Un écureuil se prend d'amitié pour la famille qui lui a sauvé la vie

Elle répondait au nom de Bella.

Elle, c'est cet écureuil sauvage recueilli par une famille américaine alors qu'elle n'avait que quatre semaines et peu de chances de survie. Soignée et choyée, elle est aujourd'hui en pleine forme et, en guise de merci, vient fréquemment visiter ses bienfaiteurs.

"Bella a commencé à revenir deux jours après avoir été relâchée, les autres aussi d’ailleurs. C’est classique dans ce genre de situation. Mais après une semaine, ils finissent par se détacher et partent." Mais pas Bella. Cela fait maintenant sept années que dure ce petit manège selon CNews.



L'écureuil a aujourd'hui une petite renommée sur les réseaux sociaux. Il faut dire que sa famille d’accueil s'amuse souvent à l'immortaliser dans des postures insolites.