EN IMAGES - Sur Twitter, Donald Trump affirme avoir "un plus gros bouton nucléaire" que Kim Jong-un

Ce lundi, lors de son allocution annuelle, le leader nord-coréen Kim Jong-un avait fait frémir l'opinion publique en expliquant avoir à disposition permanente un dispositif de lancement d'un missile nucléaire. "Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. Ce n'est pas du chantage mais la réalité" avait-il alors affirmé.

A cette "provocation", son meilleur ennemi, le président américain Donald Trump, ne pouvait garder le silence. Dans un tweet publié dans la nuit de mardi à mercredi, le locataire de la Maison-Blanche s'est lâché: "Le leader nord-coréen Kim Jong-Un vient d'affirmer que le 'bouton nucléaire est sur son bureau en permanence' (...) Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!"

Une guerre d'égos qu'ils se disputent maintenant depuis plusieurs mois, et qui ne devrait pas faciliter les relations diplomatiques déjà très tendues entre les deux pays.

>> A LIRE AUSSI - Kim Jong-Un affirme qu'il a un bouton de lancement nucléaire sur son bureau

>> A LIRE AUSSI - Donald Trump parle de "petit gros" en évoquant Kim Jong-un sur Twitter