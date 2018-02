EN IMAGES - Polémique autour d'une caricature du président turc Erdogan avec une banane dans les fesses

Un artiste allemand Thomas Baumgärtel a exprimé son mécontentement vendredi 23 février après que l'une de ses œuvres représentant le président turc Recep Tayyip Erdogan avec une banane dans les fesses a été retirée de la foire d'arts de Karlsruhe.

"Je viens de me séparer de ma galerie à Karlsruhe après avoir appris aujourd'hui via Twitter qu'elle a décroché sans m'en avoir parlé mon oeuvre 'Dictateur turc'", a twitté l'artiste également connu sous le pseudonyme de "Bananensprayer". L'organisateur de cette foire internationale de l'art moderne qui se tient jusqu'à dimanche a confirmé que l'oeuvre avait été retirée mais assuré que c'est la galerie qui a pris la décision et effectué l'opération.

"Dictateur turc", réalisée au pochoir, montre le président turc, revêtu seulement d'une chemise, penché en avant avec enfoncée dans le derrière une banane façon Andy Warhol.