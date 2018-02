EN IMAGES - Japon : l'impressionnant crash d'un hélicoptère sur une ville

La chaîne de télévision publique NHK montrait des images d'une colonne de fumée s'élevant au milieu de maisons de cette ville de l'île méridionale de Kyushu. Des pompiers équipés de tuyaux couraient dans les rues tandis que l'on pouvait voir des habitants évacués s'éloignant lentement du site.

Les pompiers de la ville ont précisé avoir envoyé 14 camions et trois ambulances sur les lieux.

"J'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un grondement venant du sol", a déclaré à la chaîne publique NHK une femme habitant près du lieu de l'accident. "Je me suis précipitée et j'ai vu un feu et une fumée noire. Il est impossible qu'une chose pareille arrive dans un tel endroit".

En 2016, un avion des Forces d'Autodéfense - appellation de l'armée japonaise - avec six personnes à son bord avait disparu dans une zone montagneuse. Quatre corps avaient plus tard été retrouvés.