EN IMAGES - Découverte à Londres d'une "Mona Lisa africaine"

"Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il était authentique mais je ne pouvais pas le dire aux propriétaires parce que vous ne pouvez pas sortir ça comme ça", ajoute-t-il. Une fois la découverte authentifiée, la famille, "sans surprise, a été assez stupéfaite". "Il s'agit d'un chef d'oeuvre disparu".

Le portrait, exposé pour la dernière fois à l'ambassade d'Italie à Lagos en 1975, avait été acheté par le père de famille lors d'un voyage d'affaires. Les tableaux de "Tutu" sont devenus des symboles de paix après la guerre civile au Nigeria à la fin des années 1960.

"Le modèle est Yoruba et Ben Enwonwu était Ibo, donc ils étaient issus de différentes ethnies", souligne Eliza Sawyer, spécialiste au département d'art africain de Bonhams. "C'était un symbole important de réconciliation". Enwonwu était tombé par hasard sur la plus célèbre de ses muses.

"Il faisait le tour des villages et dessinait des scènes et des personnages locaux, et il a rencontré cette jeune femme et a demandé de la peindre, pensant lui faire plaisir, ne connaissant pas son statut", raconte Eliza Sawyer. "Elle a été un peu surprise par la demande!". "C'était le sommet de la carrière de l'artiste, le modèle était une princesse et la peinture a été perdue, tout cela crée énormément de mystère".

Selon Giles Peppiatt, l'artiste "était secrètement amoureux de son modèle, une très jolie femme". Le tableau "est assez audacieux, avec la lumière sous le menton, qui attire l'attention sur la tête", décrit-il. Il est estimé entre 200.000 et 300.000 livres ( 226.000 à 339.000 euros).

Mais pour le romancier Ben Okri, sa valeur est plus que financière. "Ca nous donne un aperçu d'une importante recomposition africaine de l'art du portrait". Cela va "lancer un débat", estime-t-il. Les peintres africains n'ont "jamais eu" l'attention méritée, "c'est l'oeuvre parfaite pour commencer" à se demander pourquoi.