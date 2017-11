EN IMAGES - Décorations effrayantes et Melania Trump bizarre, l’étrange Noël de la Maison Blanche

De nombreux tweetos ont commenté cette séquence, parfois à renfort de théories un peu folles.

"Regardez, Melania essaie d’en choisir une à qui elle peut prendre les vêtements pour s’échapper. Cours, Melania!" tweete l'un d'eux. "Elle les regarde comme si elle était prisonnière d’un cauchemar dont elle ne peut se réveiller" a imaginé un autre internaute. "Je n'ai jamais vu quelqu'un sembler aussi mal à l’aise dans son propre corps que Melania", commente enfin une utilisatrice de Twitter.

Ce n’est pas la première fois que le comportement de Melania inquiète les internautes. Lors de l’investiture de Donald Trump en janvier dernier, le sourire de la première dame avait subitement disparu dès que son mari avait tourné le dos.

EN VIDÉO - Le faux sourire de Melania Trump à son mari quiagite les réseaux sociaux

Les faits et gestes de la First Lady sont toujours très commentés et donnent lieu aux théories les plus folles comme l’existence d’une fausse Melania Trump.