EN IMAGES - Affaire Weinstein: le magazine Time désigne les "briseurs de silence" personnalités de l'année

Toutes celles et ceux qui ont "brisé le silence" face au harcèlement sexuel, des premières femmes qui ont révélé l'affaire Weinstein aux milliers qui ont suivi via le hashtag #Metoo, ont été désignés mercredi "Personnalité de l'année" 2017 par Time magazine.

Le podium de ce très médiatisé classement est complété par le président américain Donald Trump et par son homologue chinois Xi Jinping.

Cette récompense reflète l'ampleur du mouvement qui a secoué les Etats-Unis et résonné dans le monde entier, avec #Balancetonporc en France ou #YoTambien en Espagne, depuis les premières accusations publiées par le New York Times et le New Yorker contre le jadis tout-puissant producteur de cinéma Harvey Weinstein début octobre.

Pas un jour ne passe depuis sans qu'une personnalité de premier plan ne soit accusée de harcèlement ou d'abus sexuels. Beaucoup ont été limogées ou suspendues.

>> A LIRE AUSSI - Weinstein: la police de New York a un "vrai dossier", susceptible de mener à son interpellation

>> A LIRE AUSSI - Harvey Weinstein accusé de "trafic sexuel" à Cannes