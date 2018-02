EN IMAGES - A Taïwan, un violent séisme a renversé un immeuble

Un travailleur de la Croix-Rouge sur place a affirmé que l'inclinaison du bâtiment s'était aggravée de cinq degrés dans la nuit, ajoutant que les espoirs de retrouver des survivants dans les étages inférieurs étaient très minces.

"Les trois premiers étages sont compressés et il est difficile d'imaginer qu'il y ait des gens à l'intérieur", a-t-il dit à l'AFP sous couvert de l'anonymat. Le service national des pompiers totalise pour l'heure dix décès, dont ceux de trois ressortissants de Chine continentale qui résidaient vraisemblablement au Beauty Stay Hotel, lequel se trouvait au deuxième étage du complexe.

Au moins 66 personnes demeurent portées disparues depuis le séisme dans la ville, dont 47 rien que dans le bâtiment Yun Tsui, parmi lesquels 37 résidents et 10 clients de l'hôtel. Plus de 250 personnes ont par ailleurs été blessées dans ce tremblement de terre, le plus violent dans la ville depuis des décennies.

Hualien est une région très touristique car, desservie par la voie ferrée qui longe la côte est, elle voit passer nombre de touristes qui partent explorer le Parc national de Taroko et ses très impressionnantes gorges. Mais les montagnes qui s'élèvent derrière la ville sont aussi le témoignage de la très forte activité tectonique de l'île située à la jonction de deux plaques. Le gouvernement a indiqué que 17 étrangers avaient dû être soignés.