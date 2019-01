Elizabeth II : son discours crypté sur le Brexit

À Downing Street, tout le monde est ravi par cette déclaration. Elle est d'ailleurs perçue comme une bouée de sauvetage lancée à Theresa May. Le porte-parole de la Première ministre a en effet acquiescé et précisé devoir "toujours montrer le plus grand respect pour le point de vue des autres". Philip Hammond, ministre de l'intérieur pro-européen, traduit les propos de Buckingham de manière beaucoup plus franche : "Résoudre les problèmes par le pragmatisme et des compromis qui rassemblent, c’est comme cela que nous résolvons les problèmes dans ce pays. Cela a été notre énorme force durant des siècles".

Mais il ne faut pas s'y méprendre, les propos d'Elizabeth II n'ont pas été dictés par le gouvernement. Ses déclarations sont généralement élaborées en toute indépendance et ne font que refléter l'avis personnel de la souveraine de 92 ans.