Effrayé par son fils, un sexagénaire l'abat de trois balles

Un sexagénaire habitant la commune de Beckingen, dans la Sarre, en Allemagne, a tué son fils de 29 ans le 1er janvier.

Selon L'Est Républicain, la victime, qui serait "psychologiquement fragile", est "entrée par effraction dans le logement" de son père. Ce dernier, effrayé, se serait alors emparé d'une armé et lui aurait tiré trois balles au ventre et à l'abdomen.

Le sexagénaire s'est dénoncé auprès de la police et "ne leur a opposé aucune résistance". La victime était connue des policiers. Ils étaient intervenus chez le sexagénaire plusieurs fois récemment à cause du "comportement agressif" du fils.

Le père a été libéré et n'est pour l'instant pas poursuivi, "étant donné que les circonstances exactes de ce drame familial ne sont pas établies", note L'Est Républicain.