Double championne du monde de karaté, elle ne peut devenir policière à cause de son diabète

Alizée Agier est une athlète douée, très douée même puisque à l'âge de 23 ans, elle est déjà double championne du monde de karaté dans la catégorie moins de 68 kilos.

En plus de sa brillante carrière sportive, la jeune femme souhaite devenir gardienne de la paix. Le Parisien raconte la batterie d'épreuves, physiques et écrites, qu'Alizée a relevées haut la main. Seul hic, la jeune femme est diabétique de type 1 depuis ses 18 ans et la visite médicale l'a donc déboutée, réduisant à néant ses espérances.

"Lors de la visite, le médecin a été catégorique: c'était non. Ça fout un coup. J'étais très triste. Entrer dans la police, c'était me lever chaque matin pour contribuer au bien public, être au contact de la population, l'aider...", explique-t-elle, abattue.

Du côté de la Police nationale, on assume cette décision: "Le concours est soumis à un examen médical. Les médecins estiment que le diabète ne permet pas d'exercer toutes les fonctions de policier."