Dopage: Christopher Froome contrôlé anormalement sur le dernier Tour d'Espagne

Comme l'explique Le Monde, cette histoire devrait " selon toute vraisemblance, le priver de sa victoire au classement final de la Vuelta et annuler ainsi le doublé Tour de France-Tour d’Espagne réalisé cet été pour la première fois depuis 1978." Il pourrait également remettre en cause sa participation à la prochaine Grande Boucle si les instances décident d'une possible suspension du coureur.

Du côté de son équipe, la Sky, on se veut rassurant. Dans un communiqué publié quelques minutes seulement après la parution des premiers articles, il est expliqué que l'ensemble des autres contrôles effectués sur le coureur lors de cette compétition se sont révélés négatifs.