Disparu en Floride début 2016, un chien réapparaît à New York

Ses maîtres avaient perdu espoir. Un jour de février 2016, le chien Relay, 4 ans, s'était faufilé en dehors du jardin de Dawn et Rick Monec, à West Palm Beach, en Floride. Il n'était pas revenu, et une vidéo semblait montrer un homme l'emmener dans son véhicule à une station-service. Pourtant, plus d'un an plus tard, une femme est tombée nez à truffe avec l'animal, mais dans un autre Etat: à New York.

Il y a quelques jours, une habitante de l'arrondissement du Queens a emmené le chien dans un refuge près de New York, où l'équipe a constaté qu'il était muni d'une puce électronique. Leur surprise a été grande en découvrant où habitaient ses propriétaires. Quand ils ont appris la nouvelle, ceux-ci n'en ont pas cru leurs oreilles. "Je ne m'y attendais pas - vous savez, on avait fini par se faire une raison", a confié Rick Monec à Associated Press.