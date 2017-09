"Dieselgate": 5.000 morts par an en Europe selon une étude

Comme l'indique une étude parue lundi dans la revue Environmental Research Letters, les émissions des véhicules au diesel truqués par les constructeurs pour paraître plus écologiques pourraient être responsables de 5.000 morts par an en Europe du fait de la pollution de l'air. Ces chiffres sont conformes à de précédentes évaluations du nombre de décès dus au scandale du "dieselgate" qui a éclaté quand Volkswagen a admis en 2015 avoir triché lors de tests d'émission de ses véhicules. Depuis, de nombreux autres constructeurs ont depuis été soupçonnés dans ce dossier et des tests d'émission plus stricts sont entrés en vigueur en septembre en Europe.

Une étude parue en mai dernier dans la revue Nature avait déjà estimé qu'en 2015, 38.000 décès "prématurés" avaient été provoqués dans le monde par les émissions d'oxyde d'azote (NOx) "générées en excès" par rapport à celles prévues par les tests effectués en laboratoire.