Deux enfants tués dans une explosion au Vietnam

Deux enfants ont été tués mercredi 3 janvier dans une explosion qui a soufflé plusieurs maisons près de la capitale Hanoï, dans un quartier où travaillent des ferrailleurs, désossant des bombes américaines de la guerre du Vietnam, ont annoncé les autorités. L'explosion, qui s'est produite avant l'aube dans la province de Bac Ninh (nord), a fait au moins six blessés, en plus de ce bébé d'un an et de cette fillette de cinq ans.

Cinq maisons de ce quartier populaire ont été totalement rasées par le souffle de l'explosion, selon un journaliste de l'AFP sur place. Les enquêteurs tentaient mercredi de déterminer l'origine de l'explosion, le fait que de nombreux habitants de ce quartier vivent de la collecte de métaux étant pointée du doigt comme une possible cause: la récupération du métal des bombes non-explosées de la guerre du Vietnam est en effet la cause d'accidents fréquents.