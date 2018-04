Des parents retrouvent leur fille après 24 ans de recherches

Un nouveau test ADN permet de confirmer que Kang Ying est bien la petite fille de Wang Mingqing et de son épouse Liu Dengying. Parents et enfant ont enfin pu se retrouver après 24 ans de séparation mardi 3 avril. Kang Ying, qui vit à Jilin avec son mari et ses deux enfants, a pris l’avion jusqu’à Chengdu, sa ville d’origine où ses parents ont perdu sa trace en 1994. Les retrouvailles émouvantes ont été filmées par les caméras du site The Cover.

Une fois l’émotion passée, la jeune femme a expliqué aux médias qu’elle avait été adoptée et élevée sous le nom de Kang Ying dans une ville située à 20 kilomètres de celle de ses parents biologiques. Elle aurait ensuite déménagé une fois majeure.

Comme le rapporte le site du Telegraph, il n’y a pas de statistiques officielles mais certains médias chinois estiment que 200.000 enfants en bas âge pourraient être séparés de leurs parents chaque année. Et 20.000 d’entre eux seraient enlevés avant d’être vendus à des parents adoptifs.