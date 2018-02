Des mamans découvrent que la crèche épile en douce les sourcils de leurs enfants

Une nouvelle fois, la responsable de la garderie se montre étrangement très détachée face à la situation. "J'ai décidé de contacter immédiatement la directrice qui s'est confondue en excuses dans de nombreux textos, raconte Alyssa Salgado. Je décide de lui montrer ma fille et là, en face de moi, elle se met à rire, me ment et me fait sortir de mes gonds".

"Ces femmes n'ont pas le droit de 'corriger' le look de ma fille" s’indigne la jeune maman sur Facebook.

Après ces terribles expériences, les deux mères ont décidé de retirer leurs enfants de la fameuse crèche, indique le Huffington Post citant la station de télévision locale KEPRTV.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l’incident. Le Columbia Basin College, l’établissement dont dépend la garderie, a expliqué dans un communiqué que ces accusations étaient prises très au sérieux et a assuré "participer au processus d’enquête".