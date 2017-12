Déçue par ses recrues, la police néerlandaise "licencie" des aigles dressés à capturer les drones

La police néerlandaise a décidé de "licencier" des aigles dressés pour capturer des drones au dessus de zones leur étant interdites, se déclarant fort déçue par leur comportement désobéissant, leur gestion étant de surcroît très coûteuse.

La demande pour les oiseaux anti-drones n'est pas si importante et le dressage des oiseaux est plus cher et plus complexe que prévu, a souligné la police nationale néerlandaise.

Elle s'est vue contrainte de "licencier" les aigles réfractaires achetés lorsqu'ils n'étaient que des petits oisillons.