Décès de Naomi Parker Fraley, alias "Rosie the riveter", icône du féminisme moderne

Elle était connue pour avoir été l'inspiration de l'artiste J. Howard Miller dans les années 1940, au moment où ce dernier réalisait l'oeuvre "Rosie the riveter". Naomi Parker Fraley, aujourd'hui âgée de 96 ans, est décédée aux Etats-Unis rapporte le New York Times.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est engagée, comme six autres millions de femmes américaines alors devenues soudeuses où riveteuses, à travailler dans des usines qui fabriquaient du matériel militaire destiné au front européen. Depuis, le dessin la représentant est mondialement reconnu.

Symbole du féminisme occidental, il est souvent repris lors de manifestations et d'événements accompagné du slogan "We can do it" (Nous pouvons le faire). Pourtant, pendant près de soixante-dix ans, son modèle est resté anonyme, jusqu’à ce qu'un universitaire, James J. Kimble, ne retrouve sa trace. Entre temps, de nombreuses autres femmes avaient affirmé être la fameuse riveteuse de l'affiche.