Corée du Nord: Kim Jong-un affirme être proche de détenir l'arme nucléaire

Une enième provocation ? Quelques heures après la "ferme" condamnation par l'ONU de son dernier tir de missile, le leader nord-coréen Kim Jong-un a affirmé ce samedi être proche de détenir l'arme nucléaire, l'objectif final de Pyongyang étant "un équilibre des forces" avec les Etats-Unis.

"Le but final est (...) de faire en sorte que les dirigeants américains n'osent même plus envisager une option militaire contre la République populaire démocratique de Corée", a insisté le N.1 nord-coréen, cité par l'agence locale KCNA, semblant ignorer le communiqué du Conseil de sécurité des Nations unies vendredi après-midi.

Réagissant au tir d'un missile à portée intermédiaire au-dessus du Japon vendredi matin par Pyongyang, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence à New York, à huis clos. Et le communiqué final a été clair, dénonçant les "actes scandaleux" et "hautement provocateurs" de la Corée du Nord.

"Ces actions sont une menace pour la région mais aussi pour tous les Etats membres de l'ONU", a poursuivi le Conseil, en référence à ce dernier tir de missile, mais aussi au sixième test nucléaire du régime de Pyongyang, le 3 septembre.