Comment la Russie a semé la discorde sur les réseaux sociaux américains

Comme d'autres comptes Twitter pilotés par la Russie, celui de Jenna Abrams a fait réagir des internautes à cause de ses opinions outrancières. Quand un tweet sur le drapeau confédéré et la guerre civile américaine, niant le lien entre la guerre et l'esclavage, est devenu viral, des historiens et des journalistes y ont répondu pour protester ou se moquer, poursuit le Daily Beast.

Plus grave, de nombreux médias, dont le Washington Post ou la BBC, ont cité ses tweets, aidant sans le savoir la Russie dans son oeuvre de déstabilisation. Des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ont même partagé des tweets publiés par des comptes russes, dont Ten_GOP, un compte aux publications provocatrices qui se présentait comme lié aux Républicains du Tennessee, explique le Daily Beast.