Chine: des utilisateurs d'applications de rencontres escroqués par des femmes virtuelles

L'arnaque valait un milliard de yuan. Plus de 600 personnes ont été arrêtées en Chine car soupçonnées d'être impliquées dans une escroquerie à grande échelle autour de sites et d'applications de rencontres. Les autorités chinoises ont notamment découvert qu'au moins une application créait de faux profils de femmes qui envoyaient automatiquement des messages aguicheurs aux nouveaux inscrits, dans le but de leur faire dépenser plus d'argent sur le service.