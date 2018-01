Chine: 30 jours de quarantaine pour le cheval offert par Macron

"Avant son arrivée, nous avons désinfecté trois fois les lieux et préparé ce dont il avait besoin, notamment du fourrage et des médicaments", a-t-il déclaré au quotidien China Daily. "Deux vétérinaires et trois éleveurs ont pris bien soin de lui et il est en parfaite santé" a assuré M. Wang.

Le cheval étant en quarantaine, Emmanuel Macron n'avait pu remettre à Xi Jinping qu'une photo de l'animal lors de leur première rencontre à Pékin le 8 janvier. Vésuve de Brekka doit rejoindre l'écurie nationale à l'issue de sa quarantaine.

