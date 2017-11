Chaque année, elle reçoit des fleurs pour son anniversaire de la part de son père décédé

Le tweet de Bailey Sellers a ému des milliers d'internautes. Il a été partagé plus de 356 000 fois et "aimé" plus d'1 400 000 fois. "J'étais si contente de lire cette carte", confie à ABC News la jeune femme, étudiante dans une université du Tennessee. Elle n'est pas la seule à qui son père a pensé. Ses frères et soeurs ont reçu un mouchoir brodé, auquel celles-ci pourront trouver une utilité le jour de leur mariage, selon son souhait.

Même si les bouquets n'arriveront plus, Michael Sellers occupera pour longtemps une place dans le coeur de sa fille. "C'était mon meilleur ami", confie-t-elle à ABC News. "Je l'admirais tellement." Elève de seconde, elle n'avait pas hésité à être éduquée à la maison pour aider sa mère à s'occuper de son père. Chaque année, il l'a remerciée pour ses efforts. "Tu me manques tellement papa", a-t-elle écrit dans son tweet, à côté d'un coeur violet.