Chaque année, des dindes sont jetées d'un avion lors de ce festival américain

L'édition 2017 du festival, qui ne se résume pas au lâcher de dindes, a eu lieu le 14 octobre. Interrogée à ce propos, l'autorité américaine de l'aviation s'est déclarée impuissante. "La Federal Aviation Administration n'interdit pas noir sur blanc de lâcher des animaux vivants d'un avion, sans doute car les auteurs des règlements n'imaginaient pas qu'une telle interdiction serait nécessaire", a déclaré un porte-parole de l'administration au Huffington Post.

Tant que tout "objet" lâché d'un avion l'est sur un terrain vague et non sur une foule ou une zone habitée, il n'est pas possible d'interdire cette pratique, a ajouté le porte-parole. De son côté, la PETA, organisation de protection des animaux, s'est fendue d'une vidéo à l'occasion du festival Turkey Trot, qui montre des images d'une dinde lancée d'une scène sur laquelle se ruent des spectateurs pour la maîtriser.