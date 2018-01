L'actrice pornographique qui dit avoir couché avec Donald Trump raconte (dans les détails) leur nuit ensemble

La jeune femme s'épanche en détails sur sa nuit passée avec le businessman. Elle raconte que le milliardaire l'a dévorée des yeux pendant tout le tournoi avant de l'inviter à dîner avec lui. "Je m'étais habilée pour sortir mais lui avait décidé que nous dinerions dans sa chambre. Il était étalé dans le canapé, devant la télévision, en pyjama", décrit-elle.

Après le dîner - sans alcool, précise-t-elle - la jeune femme s'est rendue aux toilettes. Quand elle est revenue dans la chambre, Donald Trump était assis sur le lit. "Il m'a dit 'Viens-là'. Je me suis dit 'Ca y est, on y est'. Et on a commencé à s'embrasser."

Entrant dans le vif du sujet, la jeune femme décrit sa relation sexuelle avec Trump comme "rien d'extraordinaire". "C'était une seule position, comme on peut s'y attendre avec quelqu'un de son âge", estime-t-elle. Puis, plus loin: "On aurait dit qu'il suivait un manuel. Cela ne ressemblait en tout cas pas au sexe des films porno". Bilan mitigé, donc...