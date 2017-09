Canada: un ours attaque un chasseur à l'arc dans un arbre

Un Canadien chassant le wapiti - un cerf de grande taille - à l'arc en Saskatchewan (ouest) a été sérieusement blessé par un ours noir qui n'a pas hésité à grimper à l'arbre où le chasseur était caché, selon les médias locaux.

Les secours ont été appelés par un homme de 39 ans qui a indiqué avoir été attaqué par un ours à Weirdale, à 200 km au nord-est de Saskatoon, la ville la plus importante de la province de Saskatchewan, a indiqué jeudi 7 septembre le quotidien Prince Albert Now.

Le ministère de l'Environnement a raconté au journal Star Phoenix que le chasseur à l'arc était perché dans un arbre quand une ourse flanquée de trois oursons s'est approchée. Après l'avoir aperçu, la femelle a grimpé dans l'arbre et le chasseur s'est défendu, réussissant à mettre en fuite le plantigrade.

Souffrant de blessures importantes, le chasseur a été hospitalisé. Des gardiens du parc naturel ont tenté de localiser l'ours et ont posé des pièges sans résultat, a indiqué le Star Phoenix.