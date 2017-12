Canada: un avion s'écrase après le décollage, de multiples blessés

Un avion ATR-42 s'est écrasé mercredi peu après le décollage de l'aéroport de Fond-du-Lac, au nord de la Saskatchewan (ouest), faisant de multiples blessés parmi les 25 personnes à bord mais pas de morts, a annoncé la police.

L'appareil s'est écrasé vers 18h15 locale (00H15 GMT jeudi) "à moins d'un kilomètre de la piste" de l'aéroport de Fond-du-Lac, une bourgade située à un peu plus de 800 km au nord de Regina, la capitale de la province canadienne, selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale).

"L'ensemble des 22 passagers et les trois membres de l'équipage ont été évacués du site de l'accident et aucun décès n'est à déplorer", a indiqué la police dans un communiqué. "Un certain nombre de personnes ont été blessées, quelques unes assez sérieusement nécessitant leur évacuation par air" vers des hôpitaux, selon la même source.