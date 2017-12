Canada: pour un trajet de cinq kilomètres, Uber a facturé 12.000 euros à un client

12.000 euros pour seulement cinq kilomètres de course, soit 2.400 euros le kilomètre, une bonne affaire?



C'est pourtant bien le tarif facturé à ce client Uber originaire de Toronto au Canada.

Le 8 décembre dernier, ce dernier souhaitait simplement traverser la ville, un trajet d'une vingtaine de minutes. Mauvaise surprise, son compte a été quelques heures plus tard été débité de 18.518 dollars canadiens, soit 12.000 euros.

Du côté de la firme de VTC, on ignore comment une telle anomalie a pu se produire. Selon son porte-parole, le remboursement a en revanche déjà été effectué. De plus, et afin d'éviter toute recidive, des protocoles de sécurisation de l'application devraient être mis en place.