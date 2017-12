Canada: 47 ans après, il n'a toujours pas ouvert le cadeau de rupture d'une ex-petite amie

Désormais marié et père, le sexagénaire avait d'abord gardé le cadeau dans l'espoir que son ex change d'avis et qu'ils l'ouvrent ensemble. Seulement, après s'être revus, ils n'avaient pas éprouvé le désir de reprendre leur relation et s'étaient perdus de vue. Aujourd'hui, le cadeau est comme un souvenir de l'adolescence dont son destinataire veut préserver le mystère. Malgré l'insistance de ses enfants, il a toujours refusé de l'ouvrir à Noël.