Cambriolé, un joueur de Liverpool voit son petit chien se faire enlever

Ce qui a déclenché la fureur du vainqueur de la Ligue des Champions 2019, actuellement à la recherche d'un club après la fin de son contrat avec Liverpool. Il a aussitôt fait une vidéo sur son compte Instagram, où il apparaît mi-énervé, mi-désespéré, demandant face caméra : "Mais qui cambriole une maison et vole un chien ? Vous êtes des malades !" Il a également posté une vidéo des trois cambrioleurs filmés par les caméras de sécurité, et ne cesse de publier des photos de son chien sur ses réseaux sociaux, précisant qu'il veut tout faire pour le retrouver, et qu'il est prêt à payer 30 000 euros pour revoir Lucky Lucci. On connaît l'attachement des gens pour leurs animaux de compagnie, et dans le cas de Daniel Sturridge, qui n'est pas en couple et n'a pas d'enfants, son chien semble être sa seule famille. Autant dire que la perte de sa petite boule de poils pourrait le rendre inconsolable...