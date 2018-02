Benoît XVI dit se préparer à la mort

Depuis sa révolutionnaire démission en février 2013, le pape émérite allemand vit sa retraite dans un petit monastère au Vatican, en compagnie de quatre religieuses et de son secrétaire personnel Georg Gänswein. Il y a deux ans, ce dernier avait déjà annoncé que Benoît XVI était "en train de s'éteindre comme une bougie, lentement et sereinement".

Il célèbre la messe tous les jours, prie beaucoup, reçoit à petites doses des visiteurs et répond à un volumineux courrier. Il écoute en outre des journaux télévisés le soir et reçoit plusieurs quotidiens catholiques ainsi que des publications de théologie. "Il n'a plus la maîtrise de ses mains, il ne peut plus jouer de piano, il voit très mal, mais il a une lucidité parfaite, il se souvient de tout", décrivait l'an dernier un haut prélat du Vatican.