Marc Dutroux pourrait bientôt sortir de prison

Une injustice, estime l'homme de loi. "Quelle est au fond la vocation de la prison? Un sas vers l'oubli, une poubelle de la société qui permet de cacher ce qui dérange... ou un vecteur de réinsertion? Que veut-on vraiment pour notre société?" interroge-t-il dans son livre. Il explique également que Marc Dutroux est en train de "pourrir", "dans des conditions épouvantables, apocalyptiques".

Quelques pages plus loin, l'avocat tente une audacieuse comparaison avec la peine de mort, abolie en Belgique depuis 1996 (la dernière exécution date de 1950). "En l'abolissant, on a considéré que le sens de la peine était modifié, que le but était la réinsertion des condamnés. C’est la vocation ultime. A partir de là, il y a une obligation de mettre tous les moyens en œuvre pour que la prison ne soit pas un temps mort, un temps vide où on tourne en rond, à ruminer sur soi-même."

Pas certain que ces arguments touchent les familles des victimes, qui auraient déjà par le passé reproché à Bruno Doyez de nier leur ressenti et leur traumatisme. Quoi qu'il en soit, l'avocat se donne pour objectif une libération à l'horizon 2021, soit après 25 ans d'incarcération.