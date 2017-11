Belgique: en une nuit de contrôles routiers, la police récolte 10.000 euros

Le chiffre impressionnant est rapporté par nos confrères de La Voix du Nord.

Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, la police belge a mis en place un imposant contrôle routier à deux doigts de la ville de Mons et de la frontière française. Entre 20h et 4h du matin, 133 conducteurs ont été interpellés en infraction plus ou moins importantes. Dans le détail, six personnes présentaient un taux d'alcoolémie supérieur à la moyenne et huit autres ont vu leur permis purement et simplement retiré.

Mais ce n'est pas tout. En l'espace de seulement huit heures, la maréchaussée d'outre-Quévrain a distribué 42 procès-verbaux pour un total de 10.285 euros!



Comme l'explique le site wallon SudInfo, cette efficacité peut en partie être expliquée par l'acquisition d'un nouveau radar par la police locale. D'une valeur de plus de 50.000 euros, il permet de flasher plusieurs véhicules à la fois.