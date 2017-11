Bali: des dizaines de vols annulés à cause d'un volcan

"On essaye de rendre l'aéroport aussi confortable que possible pour les passagers concernés. Pour l'instant, nous leur avons fourni des salles pour déballer leurs affaires et des vidéos".

"Je suis effondré. Il faut que j'aille au travail demain. Comment je vais faire pour payer mes factures?", s'interrogeait Jake Vidler, un touriste de Sydney.

Plusieurs vols intérieurs, à destination par exemple de l'île voisine de Lombok, également très touristique, ont aussi été annulés. Le vent pousse les cendres dans la direction de Lombok, à l'est de l'île de Bali.

"Ma compagnie aérienne m'a remboursé. Maintenant, j'essaye d'aller à Lombok par bateau, j'espère que le port est ouvert", expliquait Ismono, qui comme de nombreux Indonésiens n'a qu'un seul nom.