Autriche: le premier bébé de l'année accueilli par des commentaires racistes

Ce très mauvais accueil fait à la petite Asel, doublé d'attaques envers ses parents, a fait réagir le secrétaire général de l'antenne locale d'une organisation de charité catholique, Klaus Schwertner. "Dans la première heure de sa vie, cette adorable petite était déjà la cible d'une incroyable vague de commentaires en ligne violents et haineux", a-t-il écrit mercredi sur Facebook. Assortie d'une photo tendre du bébé avec ses parents, la publication a depuis été partagée plus de 13.500 fois, et plus de 16.000 personnes ont choisi d'y répondre avec un cœur, l'un des emojis avec lesquels Facebook permet de réagir à un message.

Cette fois, les commentaires étaient bienveillants. "Je sais que ça n'en a pas toujours l'air... mais il y a tant de beauté et d'amour dans le monde", a écrit une internaute, citée par le New York Times.