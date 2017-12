Australie: un joueur de rugby se fait amputer d'un doigt pour pouvoir jouer

L'histoire est insolite, et elle débute il y a maintenant trois ans.

A cette époque, Angus Crichton est encore un espoir du rugby à 13 lorsqu'il se blesse gravement au niveau du majeur. Depuis, les rechutes se multiplient et l'handicapent sportivement ainsi que dans son quotidien. Alors pour éviter toute blessure supplémentaire, le rugbyman a pris une décision radicale: se faire amputer partiellement le doigt en question.

"Je vais le faire couper à la moitié parce que là je n'en peux plus" témoigne-t-il

Ainsi, il pourra de nouveau pratique normalement son sport, et s'épargnera également quelques problèmes, comme celui cité dans un article de L'Equipe: ce jour-là, Angus Crichton est victime d'un accident de la circulation et, ne pouvant plier son membre blessé à cause de la douleur, l'autre automobiliste a cru à un doigt d'honneur, provoquant ainsi une bagarre.