Australie: un chien sourd et en partie aveugle protège une enfant perdue

Rien ne le prédestinait à un tel destin et pourtant, Max, un chien de race Blue Heeler de 17 ans, sourd et en partie aveugle, est en passe de devenir un héros national en Australie. En effet, la canidé aurait, tout au long d'une nuit pluvieuse, protégé une petite fille de trois ans perdue dans le bush.

Au petit matin, il aurait conduit famille et secouristes vers l'enfant, disparue depuis vendredi et recherchée par voie aérienne et terrestre dans une région rurale du Queensland dans le nord-est du pays.

"Leisa (la grand-mère de l'enfant, ndlr) a entendu la voix d'Aurora, puis elle a trouvé Max qui l'a conduite auprès d'elle", a raconté Kelly Benston, le compagnon de Leisa. Il a ajouté que l'animal était sourd et partiellement aveugle.

Les policiers ont immédiatement fait du héros à quatre pattes l'un des leurs. "Quel bon garçon, Max!" a écrit sur son compte Facebook la police du Queensland. "Tu es maintenant un chien policier honoraire!", a-t-elle ajouté en postant une photo de l'animal.