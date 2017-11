EN VIDEO - Australie: ils survivent cinq jours entourés de crocodiles sur le toit de leur voiture

Ils étaient partis pêcher au nord-ouest de l'Australie, dans la péninsule isolée de Dampier, mais la sortie ne s'est pas passée comme prévu. Vendredi, le véhicule de Charlie Williams, 19 ans, Beau Bryce-Maurice, 37 ans, sans oublier le chien Mindee, s'est embourbé dans un marécage. Sans réseau téléphonique, et malgré la radio présente dans le véhicule, ils n'ont pas pu appeler à l'aide et ont survécu cinq jours et quatre nuits à l'intérieur... et sur le toit du véhicule.