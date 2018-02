Au Japon, une école demande à ses élèves de porter des uniformes de la marque Armani à 600 euros

Le directeur de l'établissement a convoqué vendredi une conférence de presse pour tenter de se justifier. Toshitsugu Wada a admis que le prix n'était "pas bas" mais a assuré ne pas avoir l'intention de faire marche arrière.

"Il y a de nombreuses boutiques de luxe à Ginza et je me suis demandé s'il n'était pas possible de s'appuyer sur la force d'une des marques" afin de mieux faire connaître l'école, a-t-il expliqué, ajoutant avoir également consulté d'autres grands noms du luxe comme Burberry, Chanel et Hermès.

Bien que l'établissement ait assuré que ces nouveaux uniformes ne seraient pas obligatoires, certains ont critiqué l'initiative, estimant que les parents n'auront d'autre choix que de l'acheter pour ne pas que leurs enfants soient stigmatisés.

"Les responsables auraient dû penser aux enfants et prendre une décision après en avoir discuté (avec les familles)", a réagi un parent d'élève, souhaitant rester anonyme, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.