Au Japon, le choix des mascottes olympiques est entre les mains des enfants

Dans un silence solennel, un par un, les bulletins de vote sont déposés dans l'urne. Elit-on un maire, un député, un président? Mais non, une paire de mascottes, et pas n'importe laquelle, celle qui incarnera les jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo-2020.

Au Japon, où les mascottes sont partout, de la plus petite ville de province aux prisons locales, l'affaire est très sérieuse.

Grands yeux, couleurs vives, formes d'inspiration animale, les organisateurs ont dévoilé trois propositions en décembre et le duo vainqueur sera désigné le 28 février, à l'issue du vote de 6,5 millions d'écoliers.