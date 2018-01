Au Japon, ce petit gâteau consommé au Nouvel An provoque de nombreux décès

Malgré son aspect rond et doux, le mochi est en réalité un petit gâteau très dangereux. Consommée pour de grandes occasions comme le Nouvel An, cette préparation à base de riz gluant a déjà tué deux personnes au Japon. Treize autres se trouvent dans un état critique et ont été hospitalisées à Tokyo, rapporte le Japan Times.

En cause, sa texture visqueuse, inspirée d’une recette chinoise. Le riz est d’abord cuit à la vapeur avant d’être pilé et écrasé. Sa fabrication donne même lieu à un spectacle en pleine rue comme dans la ville japonaise de Nara, considérée comme le berceau du mochi.